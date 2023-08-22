В Сургуте отмечают сокращение магазинов, где продают горячительные напитки

В Сургуте и районе с 1 сентября прошлого года на 10% сократилось количество алкомаркетов. Об этом стало известно в ходе встречи представителей торговых сетей и администраций города и Сургутского района на площадке местной торгово-промышленной палаты.

Напомним, что в Югре действует запрет на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Закон предусматривает исключения, например, если вход для посетителей расположен со стороны дороги. Некоторые бизнесмены отметили, что ради спасения своего дела им пришлось исключить горячительные напитки из ассортимента своих торговых точек. Предприниматели заявили, что в некоторых случаях не видят целесообразности действия данных ограничений и просят конкретизировать некоторые формулировки закона.

На данный момент представители ТПП занимаются сбором замечаний и предложений по данному закону. Он продлится до 26 августа.