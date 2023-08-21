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Внутриматочная спираль спровоцировала у сургутянки серьезную болезнь: женщину оперировали четыре часа

Сургутские гинекологи-хирурги четыре часа боролись за жизнь пациентки с тяжелым заболеванием

Внутриматочная спираль спровоцировала у сургутянки серьезную болезнь: женщину оперировали четыре часа
Фото: t.me/surgut_sokcomid

Врачи сургутского центра охраны материнства и детства четыре часа боролись за жизнь пациентки со сложным заболеванием. Доктора провели сложную операцию, с помощью которой удалось не только сохранить женщине здоровье, а также детородную функцию матки.

У женщины симптомы заболевания начали появляться еще в феврале – в поликлинике у нее диагностировали инфекционное гинекологическое заболевание, при котором происходит расплавление яичника и маточной трубы с двух сторон. В органе образовались наполненные гноем полости.

Причиной развития болезни стала внутриматочная спираль, которая стояла более 10 лет. Пройдя антибактериальную терапию, женщина прервала лечение и оформила самоуход, при этом образования придатков с двух сторон сохранялись.

Спустя полгода горожанка попала на прием к онкологу. Тот направил ее на оперативное лечение в центр охраны материнства и детства. Без хирургического вмешательства у женщины мог бы развиться сепсис, при котором вряд ли удалось бы сохранить детородные органы, ну а самым страшным исходом мог стать летальный.

В пресс-службе медучреждения отмечают, что матка пациентки была сильно увеличена и имела размер, сопоставимый с семью неделями беременности. На сегодняшний день состояние сургутянки стабильное, она готовится к выписке.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 103, комментариев: 0
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