Информагентству СИА-ПРЕСС исполнилось 32 года

Сургутское информационное агентство СИА-ПРЕСС сегодня, 19 августа, отмечает день рождения: ему исполнилось 32 года.

19 августа 1991 года было зарегистрировано первое в Западной Сибири информационное агентство — СИА-ПРЕСС. Изначально оно работало именно в режиме регионального информационного агентства. Параллельно выходила первая в Сургуте бесплатная газета объявлений «Седьмой этаж».

Спустя два года вышел первый номер газеты «Новый Город», а в 2010 году появился информационно-аналитический портал siapress.ru.