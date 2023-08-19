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СИА-ПРЕСС отмечает день рождения

Информагентству СИА-ПРЕСС исполнилось 32 года

СИА-ПРЕСС отмечает день рождения
Фото: СПЦ

Сургутское информационное агентство СИА-ПРЕСС сегодня, 19 августа, отмечает день рождения: ему исполнилось 32 года.

19 августа 1991 года было зарегистрировано первое в Западной Сибири информационное агентство — СИА-ПРЕСС. Изначально оно работало именно в режиме регионального информационного агентства. Параллельно выходила первая в Сургуте бесплатная газета объявлений «Седьмой этаж».

Спустя два года вышел первый номер газеты «Новый Город», а в 2010 году появился информационно-аналитический портал siapress.ru.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 82, комментариев: 0
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