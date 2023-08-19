В Сургуте у мужчины выявили амилоидоз сердца, возникший после заболевания ковидом

Врачи кардиодиспансера в Сургуте впервые на своей практике диагностировали редкую патологию – амилоидоз сердца. Пациент обратился к докторам с жалобами на низкое артериальное давление и общее недомогание. Симптомы появились после коронавирусной инфекции.

«В кардиодиспансере назначили комплексную диагностику, в том числе магнитно-резонансную томографию на аппарате Инжениа 1,5 Тесла. В ходе интерпретации изображения врач-рентгенолог определил, что причиной недомогания стал амилоидоз сердца. Это редкое заболевание, связанное с отложением амилоидных белков в различных тканях организма», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Пациента оперативно направили в сургутскую окружную клиническую больницу, где сейчас его лечением занимаются гематологи. С врачами окружного кардиодиспансера мужчина остается на связи.