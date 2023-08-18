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Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 августа? // АФИША
Фото: vk.com/teatr_petrushka

19 августа

Завершение чемпионата по самолетному спорту

Место проведения: аэродром «Боровая», улица Заячий остров, 6. Время: 9:00.

19 августа на закрытии Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту выступят парашютисты и пилотажная группа «Барсы».

Для жителей и гостей города подготовили ярку концертную программу. Парашютисты исполнят акробатические прыжки с флагами и цветным дымным шоу. Выступят приглашенная кавер-группа «V-band» и творческие коллективы Сургута. Будет работать выставка-показ авто-, мото-, велотехники, специальной техники и авиамоделей.

Программа дня:

09:00 – 12:00 - соревновательные полеты.

14:00 - начало концертной программы.

15:00 - церемония награждения победителей и призеров.

16:00 - выступление парашютистов с акробатическими номерами.

16:30 – показательные выступления пилотажной группы «Барсы

С 16:00 до 17:00 для сургутян будет выступать кавер-группа «V-band».

До 17:00 будет работать выставка-показ авто-, мото-, велотехники, специальной техники и авиамоделей.

Вход свободный. 0+

Фестиваль уличной музыки «Воздух»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 14:00.

В следующую субботу, 19 августа на уличной площадке у культурного центра «Порт» пройдёт ежегодный фестиваль уличной музыки «Воздух».

Формат мероприятия подразумевает живые выступления музыкантов города в природном ландшафте, в теплой и непринужденной атмосфере, и при том, в самом центре Сургута.

Фестиваль проводится в «Порту» с 2018 года. За этот период на сцене «Воздуха» выступили как известные артисты, так и множество начинающих музыкантов, для которых фестиваль стал отличной возможностью показать своё творчество широкой аудитории.

В этом году на фестивале выступят сургутские музыканты Владислав Трибус, Александр Влес, Кристина Весна, музыкальные проекты «Sputnik220», «Впоискесебя», «F99», «Солнечный», а также группа «Роза Карим».

Вас ждет море самой разнообразной музыки от самых разных музыкантов города: весёлых и грустных, лирически настроенных и экспрессивных, молодых и профессиональных. Главное, что объединяет их всех - любовь к музыке и жажда творчества, именно им они и поделятся с вами 19 августа.

Вход свободный. 0+

Юмористическое шоу «СОВЕТ ДАМ»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В эту субботу, 19 августа в Невесомости состоится очередной выпуск юмористического импровизационного шоу СОВЕТ ДАМ, в котором женщины-комики обсудят самые разные темы со зрителями и дадут советы. Вас ждет весёлый субботний вечер в прекрасной компании.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета по предпродаже: 450, на входе: 600 рублей. 16+

20 августа

Онлайн-трансляция спектакля «Сказ о Емеле, царе и щучьем волшебстве»

Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка», раздел «Онлайн-трансляции». Время: 12:00.

В эту историю зрители и герои попадут через волшебный портал. Сюжет сказки прост и лаконичен. Ленивому, но смекалистому Емеле удалось поймать щуку. Подарила она ему «заветное слово» за то, что пожалел её детишек малых. И всё, чего бы он ни захотел, сбывалось. Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, вёдра сами к дому бежали. Полюбила его сама царевна Несмеяна, да ещё и Царь-батюшка полцарства ему дал в придачу. А слово волшебное Емеля щуке возвратил, следуя пословице: «на чудо надейся, а сам не плошай». Вот такая поучительная сказка об уме и глупости, о трудолюбии и лености, а ещё и о любви.

Смешные перчаточные куклы, удивительная ширма-трансформер и другие интересные сценические находки подарят зрителям новые впечатления от театра кукол «Петрушка» и создадут отличное настроение.

Цена билета: бесплатно. 0+

Мастер-класс «Картина акрилом по мотивам Мерлин Монро»

Место проведения: Студия живописи «Цвет», улица Привокзальная, 18/2. Время: 12:00.

Вашей задачей будет по шаблону нарисовать Мерлин Монро под руководством художника и погрузиться в творчество, нарисовав фон в своем стиле.

Телефон для записи: 8(902) 855-77-33. Цена билета: 1600 рублей (зависит от размеров холста). 12+


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Сегодня в 17:55, просмотров: 110, комментариев: 0
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