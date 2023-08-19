Депутат Сургута дал хорошую оценку цветочному оформлению города

В Сургуте в 2023 году потратили на цветочное оформление 30 миллионов. 10 миллионов ушло на ремонт газонов. Отметим, что подобное украшение городских пространств включает в себя закупку элементов озеленения, выращивание и уход за ними. В оформлении города применятся 14 видов цветочных растений, наиболее устойчивых к северному климату.

Всего Сургут украшают пять топиарных фигур. Одна из них появилась недавно – это композиция «Семья медведей», установленная на кольцевой развязке на улице Щепеткина. Благодаря тому, что элементы выполнены из пиломатериалов, они долговечны.

Как отметил народный избранник Дмитрий Нечепуренко, такие цветочные проекты – точки притяжения: ими хочется любоваться, благодаря им наш город становится еще красивей. Дмитрий Сергеевич также отметил цветочное оформление города: этим летом, по его мнению, оно особенно удалось.

«В целом, Сургут с каждым годом прибавляет в этом смысле. Становится больше точек притяжения, которые украшены живыми растениями и цветами. Есть места, где можно погулять с семьей и детьми, получив от этого массу удовольствия», – подчеркнул депутат.