16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,4047   EUR  101,4802  

Новости

Больше новостей
Как часто вы питаетесь не дома: в ресторанах, кафе, фастфуд?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные траты до конца 2023 года?
Комментировать
0
Следите ли вы за курсом доллара?
Комментировать
0
Сколько денег вы готовы потратить на сборы ребенка в школу?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте потратили 30 миллионов на цветочное оформление города

Депутат Сургута дал хорошую оценку цветочному оформлению города

В Сургуте потратили 30 миллионов на цветочное оформление города
Фото: t.me/filatov_surgut

В Сургуте в 2023 году потратили на цветочное оформление 30 миллионов. 10 миллионов ушло на ремонт газонов. Отметим, что подобное украшение городских пространств включает в себя закупку элементов озеленения, выращивание и уход за ними. В оформлении города применятся 14 видов цветочных растений, наиболее устойчивых к северному климату.

Всего Сургут украшают пять топиарных фигур. Одна из них появилась недавно – это композиция «Семья медведей», установленная на кольцевой развязке на улице Щепеткина. Благодаря тому, что элементы выполнены из пиломатериалов, они долговечны.

Как отметил народный избранник Дмитрий Нечепуренко, такие цветочные проекты – точки притяжения: ими хочется любоваться, благодаря им наш город становится еще красивей. Дмитрий Сергеевич также отметил цветочное оформление города: этим летом, по его мнению, оно особенно удалось.

«В целом, Сургут с каждым годом прибавляет в этом смысле. Становится больше точек притяжения, которые украшены живыми растениями и цветами. Есть места, где можно погулять с семьей и детьми, получив от этого массу удовольствия», – подчеркнул депутат.


нравится (2) не нравится (1)
19 августа в 09:11, просмотров: 668, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В одном из муниципалитетов ХМАО сняли режим ЧС 625
  2. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 495
  3. Мэрия Сургута решила узнать мнение горожан о платных парковках 429
  4. ​В Нижневартовске 22 августа пройдет общегородская зарядка 348
  5. Показательные выступления «Барсов» в Сургуте перенесли на воскресенье 343
  6. Мошенники обманули двух пенсионерок из Урая по старой схеме с ДТП 334
  7. Площадь лесных пожаров в ХМАО сократилась до 16 гектаров 298
  8. ​В среднем по 13 тысяч рублей заработали летом подростки Сургутского района 293
  9. Борец из Нижневартовска может отправиться в Сербию на чемпионат мира 255
  10. ​В начале рабочей недели в ХМАО будет облачно и умеренно тепло 241
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12136
  2. Это взлом и провокация 2248
  3. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 2212
  4. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 1912
  5. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 1854
  6. ​На базе Ханты-Мансийска будет создан центр профессиональной патологии 1750
  7. ​В Сургуте эвакуировали три торговых центра из-за сообщений о минировании 1660
  8. ​Аналитика Big Data МТС: жители Югры стали чаще интересоваться новостройками в Москве 1524
  9. В Сургуте виновник аварии отказался от медосвидетельствования 1462
  10. При взрыве на месторождении в Югре погиб один человек и шестеро пострадали 1452
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 84432
  2. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12136
  3. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 4751
  4. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 4746
  5. Геологический десант в Локосово 4563
  6. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 4290
  7. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4246
  8. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 4020
  9. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 3811
  10. ​Реформа неизбежна 3511

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика