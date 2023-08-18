В Нижнесортымском проходит кампания по ремонту котельной

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой оценил готовность Нижнесортымского к зиме. Сейчас там ведутся ремонтные работы на котельной, идет замена инженерных сетей. На модернизацию котельной и теплосетей в этом году выделили 34,6 млн рублей.

«Поселение активно готовится к отопительному сезону. Мы помогаем деньгами. Поселение удаленное, больше 220 километров, и любая авария, любое ЧП зимой чревато серьезными последствиями. Поэтому вкладываемся ежегодно, в том числе и из бюджета Сургутского района, в капитальный ремонт сетей, в капитальный ремонт котельной. Надо поддерживать это все в работоспособном состоянии», – прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отмечается, что подрядчик демонтировал часть старых труб. На сегодняшний день заменено 46% устаревших сетей. Однако Нижнесортымский – не единственный поселок, где проводятся подобные работы. Модернизация коммунальных объектов коснулась Лянтора, Солнечного, Русскинской, Ульт-Ягуна и Федоровского.

«Бюджет всей кампании по подготовке к ОЗП в этом году составил 320 млн рублей. Продолжаем создавать запас прочности на объектах, чтобы те бесперебойно функционировали даже при критически низких температурах. Особое внимание уделяем, конечно, отдаленным поселениям, к числу которых и относится Нижнесортымский», – добавил Андрей Трубецкой.