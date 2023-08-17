В Сургуте проверили ход работ на стройке трассы на улице Усольцева

В Сургуте строят продолжение улицы Усольцева. Уже в конце сентября для горожан станут доступны проезжая часть, пешеходный тротуар и велодорожки. Протяженность участка составляет 750 метров.

«Объект позволит связать район ЖД со второй частью города, чтобы обеспечить как заезд, так и выезд на данную территорию. Контракт заключен в конце 2020 года. Были выполнены проектные работы, в конце 2021 года получено положительное заключение госэкспертизы. Сейчас завершается строительно-монтажный этап», – прокомментировал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Дорогу строят по муниципальному контракту жизненного цикла – подрядчиком будет произведено полное обустройство инфраструктуры. Проект экспериментальный, однако после получения позитивного опыта планируется внедрять его в дальнейшем.

«Я считаю, что дума города обязательно поддержит новый механизм. Если будем видеть и понимать, что схема рабочая, объекты строятся и скорость возведения удовлетворительная. Отдельно отмечу, что объект входит в Карту развития региона. Команда Югры строго следит за процессом», – поделился городской депутат Виталий Мазуров.

Отметим, что данный проект – инициатива жителей города. Район железнодорожного вокзала и ТРЦ «Аура» густо заселен, поэтому власти Сургута активно развивают инфраструктуру данной территории.

«Этот участок позволит разгрузить магистральную трассу. Мы видим, что сегодня практически выполнены все работы, остается только положить дорожное полотно и провести озеленение. Подрядчик обещает сдать работу в срок», – подчеркнула депутат думы Югры, главврач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.