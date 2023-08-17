19-летний юноша ответит за убийство в центре Сургута

В Сургуте 19-летнему юноше предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 8 августа на улице около здания на проспекте Ленина. По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, поссорился с 29-летним мужчиной и нанес ему удар в область головы. От полученной травмы горожанин скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.