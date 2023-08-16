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​В Сургуте врачи спасли едва не утонувшего ребенка

Врачи в Сургуте спасли ребенка, который едва не погиб при купании в водоеме

​В Сургуте врачи спасли едва не утонувшего ребенка
Фото: pixabay

Врачи Сургутской клинической больницы совместно с коллегами спасли ребенка, который едва не погиб при купании в водоеме. Восьмилетний мальчик поступил в медучреждение 3 августа в состоянии комы. Медики диагностировали у него отек мозга и пневмонию тяжелой формы, рассказал глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Сургутские врачи консультировались с коллегами из Нижневартовской окружной детской больницы, а также из экстренного центра при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете Министерства здравоохранения РФ.

«Все рекомендации были выполнены в полном объеме. В результате слаженной работы врачей всех медицинских организаций и проведенному лечению, на 3 день мальчик пришел в сознание и задышал самостоятельно», — написал Добровольский в своем телеграм-канале.

На четвертые сутки состояние ребенка настолько улучшилось, что его перевели в педиатрическое отделение. Через пару дней маленького пациента выпишут домой. Его жизни ничего не угрожает.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 211, комментариев: 0
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