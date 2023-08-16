Полиция Сургута задержала мужчину, который крал велосипеды

В Сургуте раскрыли серию краж велосипедов. Угонщиком оказался местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Изначально сотрудники полиции вышли на него после того, как один из горожан заявил о пропаже транспорта. Однако в квартире подозреваемого были обнаружены еще два украденных велосипеда, каждый стоимостью 15 тысяч рублей, заявления о пропаже которых также были зарегистрированы ранее.

По всем фактам следователями Следственного управления УМВД России по Сургуту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Похищенное изъято, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность данного гражданина к аналогичным преступлениям. Всем, кому что-либо известно о совершении данным гражданином противоправных действий, просьба сообщить по телефонам 02, 102», – рассказали в полиции Сургута.