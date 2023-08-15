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​Праздник, откуда не ждали. День физкультурника в Сургуте приобретает массовый и народный характер

Сургут неожиданно масштабно отметил День физкультурника

​Праздник, откуда не ждали. День физкультурника в Сургуте приобретает массовый и народный характер
Фото администрации Сургута

День физкультурника в Сургуте приобретает необычайный размах и масштаб, все больше напоминая массовые гуляния из «классической» программы, типа Дня города или Дня нефтяной и газовой промышленности. Впервые этот спортивный праздник собрал огромное количество людей в прошлом году, а в этом вышел на новый уровень. Весь день 12 августа на площади у СурГУ кипели разнообразные активности, а «вишенкой на торте» стал концерт с участием звезд популярной музыки. Всего на День физкультурника пришли 80 тысяч сургутян.

«На площади Театра СурГУ развернулся настоящий фестиваль, на котором сургутяне любого возраста могли найти для себя интересную площадку, – рассказал глава Сургута Андрей Филатов. – Для гостей организовали состязания по армрестлингу, баскетболу, эстафеты и полосу препятствий, сдачу нормативов ГТО, турнир по шахматам и шашкам и многое другое. Спортсменов и работников отрасли в этот день отметили заслуженными наградами. Для маленьких сургутян работала детская площадка, а для тех, кто хотел обменяться опытом и получить новые знания, организовали интеллектуальную зону с бизнес-спикерами».

Справка СИА-ПРЕСС: В Сургуте регулярно занимаются физической культурой более 157 тысяч человек в 87 видах спорта. Для них работает 232 учреждения физкультурно-спортивной направленности.

В специально разбитых на площади шатрах прошли встречи с почетными гостями праздника – олимпийскими чемпионами: лыжником Сергеем Устюговым («золото» в Пекине-2022), гимнастом Давидом Белявским («золото» в Токио-2020) и синхронисткой Владой Чигиревой («золото» в Рио-2016 и Токио-2020). «Ребята интересовались, сколько в день мы тренируемся, чем питаемся, как проходят тренировки, что и как мы делаем. Секрета победы как такового нет, должно все вместе сложиться», – отметил Давид Белявский. «На наши встречи действительно приходят очень классные, добрые, открытые, хорошие люди. И сегодня я видела только таких, с горящими глазами, с искренним интересом. Меня встретили очень тепло, как и ребят», – поделилась Влада Чигирева.

Поговорить – это одно, а попробовать себя в спорте непосредственно на площадке проведения праздника – совсем другое. Сургутяне активно вливались в предложенные организаторами активности. Среди них была и красивая презентация спортивной силы города. «Мы решили сделать совместно с нашими учреждениями, федерациями, общественными организациями, учреждениями физкультурно-спортивной направленности такой парад спортивный, шествие, чтобы горожане увидели, насколько много у нас спортсменов, насколько все любят спорт в нашем городе», – отметила заместитель начальника управления физической культуры и спорта Наталья Денисевич.

Было в программе и награждение лучших городских спортсменов. «Благодаря вашим усилиям только за 2022 год вы завоевали 3 562 медали, – обратилась к сургутской спортивной элите заместитель главы Анна Томазова. – Я уверена, что когда мы будем подводить итоги 2023 года, у нас еще будет много поводов для гордости, и ваши громкие имена мы услышим на международных, российских и региональных уровнях».

Завершился праздник выступлением известных артистов – Мари Краймбрери, Елены Темниковой, Акмаля и других. Определенно, праздник удался, и, если традиция продолжится, День физкультурника будет претендовать на звание еще одного знакового массового события для Сургута.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 14:20, просмотров: 210, комментариев: 0
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