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Фестиваль «Воздух» превратит улицы Сургута в сцену

Фестиваль уличной музыки «Воздух» пройдет в Сургуте в предстоящую субботу

Фестиваль «Воздух» превратит улицы Сургута в сцену
Фото: Центр культурных инициатив «ПОРТ» / vk.com

В Сургуте в предстоящую субботу, 19 августа, пройдет ежегодный фестиваль уличной музыки «Воздух». Мероприятие состоbтся на площадке перед культурным центром «Порт», а если с погодой не повезет, то переместится в здание «Порта». В программе запланированы выступления местных музыкантов.

«В этом году на фестивале выступят сургутские музыканты Владислав Трибус, Александр Влес, Кристина Весна, музыкальные проекты «Sputnik220», «Впоискесебя», «F99», «Солнечный», а также группа «Роза Карим». Вас ждет море самой разнообразной музыки от самых разных музыкантов города: веселых и грустных, лирически настроенных и экспрессивных, молодых и профессиональных», - отмечают организаторы.

Культурный центр «Порт» проводит фестиваль уличной музыки с 2018 года. За этот период на сцене «Воздуха» выступили как известные артисты Алtна Поль, Ростислав Доронин, Роза Карим, Владимир Столбов, так и множество начинающих музыкантов, для которых фестиваль стал возможностью показать свое творчество широкой аудитории.

Фестиваль пройдет с 14 до 18 часов. Вход свободный.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 361, комментариев: 0
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