Три торговых центра эвакуировали в Сургуте после сообщений о минировании

В Сургуте эвакуировали три торговых центра после поступивших в силовые структуры сообщений о минировании. Речь идет о ТЦ «Сити Молл», «Сибирь» и «Аура», пишут региональные СМИ со ссылкой на источники в силовых органах.

«Поступило сообщение о минировании таких торговых центров, как «Сибирь», «Аура» и «Сити Молл». В последнем было эвакуировано 200 человек из числа посетителей и персонала», – сообщил источник «Вестнику».

Уточняется, что сообщение о минировании «Сити Молла» поступило около 10:30 утра. На место выехали полицейские и экстренные службы. Угроза не подтвердилась.