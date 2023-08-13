В 20 дачных кооперативах и двух поселках Сургута отключат электроэнергию 14 и 15 августа. Причина - ремонт головной подстанции №68, которая обеспечивает электроснабжение части садово-огороднических товариществ (СОНТ) и поселков Сургута, сообщает пресс-служба ООО «Сургутские городские электрические сети».

«Отключение электроэнергии производится для проведения ремонтных работ и подготовки энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему сезону», - говорится в сообщении.

14 августа с 9 до 16 часов электроэнергии не будет в: «СОК 4», ДПК «Ручеек-2», ПСОК «Гвоздичка», ПСОК-37 «Кооператор», СТ «Монтажник-40», «ПСОК-8», «СОНТ-5», СТ 1 «Ручеёк», «СТ-7», «СНТ– 3», СТ-20 «Магистраль», ПСК-6 «Геологоразведчик», СТ-38 «Берендей», ПСТ-30 «Дорожник», СТ «Энергетик-2», частично пос. Дорожный, пос. МК-37.

15 августа с 9 до 16 часов электроэнергии не будет в: СОТ «Крылья Сургута», СНТ-35 «Дзержинец», СОК-28, СОНТ «Тюльпан», ДПК «Жемчужина», частично пос. Дорожный.