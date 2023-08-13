В Сургуте идет опрос о названии для стадиона

Сургутян приглашают поучаствовать в выборе названия для стадиона «Спортивное ядро в 35А микрорайоне», находящегося в ведении МБУ ДО спортивной школой «Аверс». Опрос проводится с 11 по 31 августа 2023 года.

По результатам опроса с 1 по 6 сентября комиссия определит пять лучших предложений. После этого сургутянам предложат выбрать 1 наиболее понравившийся вариант названия стадиона, данный опрос пройдет с 7 по 28 сентября.

Обратите внимание на то, что название стадиона должно быть:

- на русском языке;

- оригинальным;

- кратким (не более двух слов);

- со смысловой нагрузкой (привязанность к историческому развитию города Сургута, народам ханты и манси, природным ресурсам и знаменитым людям города);

- без ненормативной лексики и использования аббревиатур.

Предложить свой вариант можно здесь.