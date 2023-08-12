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В Сургуте готовят площадку под матчи ВХЛ

В Ледовом дворце спорта Сургута проходят работы по модернизации

В Сургуте готовят площадку под матчи ВХЛ
Фото: admsurgut.ru

Ледовый дворец спорта Сургута переживает модернизацию: там планируют проводить матчи ВХЛ. Руководством учреждения проработан вопрос технического решения соответствия системы «Видеогол» требованиям регламента ВХЛ. Выполнены работы по доукомплектованию необходимого количества посадочных мест на трибунах, установлены дополнительные быстроразборные секции трибун. Для граждан с ограниченными возможностями смонтированы 10 индивидуальных мест. Кроме того, произведен монтаж нового травмобезопасного хоккейного борта.

«Мы начали подготовку уже ранней весной. 17 августа комиссия оценит уровень готовности объекта, определит замечания, и мы постараемся оперативно их исправить. С матчами такого уровня мы получим большее наполнение нашей спортивной жизни. Юное поколение сможет соприкоснуться с профессиональным хоккеем. Сургут достоин того, чтобы здесь проходили домашние игры нашей югорской команды, и запрос у сургутян на матчи колоссальный. Мы надеемся, что сможем достичь намеченных целей, и Сургут станет сопричастным звеном хоккейной жизни Югры», – рассказал глава города Андрей Филатов

Отметим, что в календаре ХК «Югра» 28 домашних матчей. Сейчас Ледовому дворцу спорта Сургута необходимо получить соответствующее разрешение от инспекции. Как подчеркнул генеральный директор ХК «Югра» Василий Филиппенко, Федерации хоккея Югры заинтересована в проведении матчей на территории Сургута.

«В техническом и организационном регламентах множество критерий. Например, одним из них является наличие медицинского кабинета. Хоккей – достаточно травмоопасный вид спорта и требования к медицинской части серьезные. Кабинет должен быть оборудован по всем стандартам, необходимо дежурство скорой помощи на всех матчах. Федерация и Хоккейный клуб заинтересованы в развитии хоккея не только в Ханты-Мансийске, но и в Сургуте. От Сургута поступило такое предложение. В декабре 2022 года здесь проводился выставочный матч. Соревновались молодёжка ХК «Югра» с хоккейной командой Сургута. После него получили большое количество положительных отзывов, были полные трибуны и куча эмоций у зрителей», – прокомментировал Василий Филиппенко.

В настоящее время на объекте ведутся работы по подготовке ледовой поверхности – заливка ледового полотна, нанесение разметки, доведение «зеркала» поверхности до необходимых норм и общестроительные работы в помещении ледовой арены.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 143, комментариев: 0
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