Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

12 августа

Фестиваль электронной музыки и уличного искусства «Норма»

Место проведения: КСК «СпортЗавод», улица 30 лет Победы, 21/3. Время: 14:00.

«Норма» – это:

- Несколько тысяч квадратных метров пространства свободы и искусства.

- С 14:00 до 22:00 - большой танцпол под открытым небом на территории КСК «СпортЗавод».

- 3 приглашенных столичных артиста.

- Лайв-выступление Ильи Дубровина.

- Созидания граффити-художников – здесь и сейчас.

- Любимые диджеи проекта «это норма».

- Арт-инсталляции локальных творцов.

- Выставка фотографий и изобразительного искусства на тему «Вижу».

- Сочный летний бар.

- Фудкорт.

- Chill-out зона.

- Чайный бар.

- с 22:00 до 06:00 - большой танцпол внутри КСК «СпортЗавод».

Телефон для справок: +7 (922) 434-23-23. Цена дневного билета: 1100 рублей, ночного – 1000. 18+

Концерт групп «Оголенный провод» и «Напротив всех»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

12 августа в Невесомости состоится большой и громкий концерт двух мощных и где-то даже легендарных групп «Оголенный провод» (Тюмень - Сургут) и «Напротив всех» (Сургут) в новой формации. Вас ждет новый материал, проверенные хиты, пара часов отличной тяжёлой музыки, слэм, мош, вот это вот всё.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Билеты в предпродаже всего за 200 рублей, на входе – 500. Берите билеты заранее, количество мест со скидкой ограничено. 16+

13 августа

День физкультурника

Место проведения: Центральная площадь Сургута. Время: 14:00

Сургут отметит День физкультурника масштабным фестивалем. Большой праздник спорта состоится в Сургуте в эти выходные, 13 августа.

В 14:00 от Центральной площади города стартует шествие спортивного парада с участием олимпийских чемпионов: Давида Белявского, Влады Чигиревой и Сергея Устюгова. Колонна проследует до сцены на площади Театра СурГУ, где развернется основное торжество.

Гостей мероприятия ждет: