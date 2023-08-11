Чемпионат России по самолетному спорту пройдет в Сургуте с 14 по 20 августа

В Сургуте с 14 по 20 августа во второй раз пройдут Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту. Подробности спортивного мероприятия раскрыли в пресс-службе администрации города.

⁣«О своем желании принять участие в соревнованиях заявили 28 сильнейших спортсменов из разных регионов нашей страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронежская область, Тюмень, Ишим, Калужская область, Ханты-Мансийск и даже страны ближнего зарубежья – Республики Беларусь. Соревнования пройдут на аэродроме “Боровая”», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Спортсмены будут соревноваться в трех классах:

поршневые самолеты высший пилотаж (ПСВП) - класс Як-52;

поршневые самолеты высший пилотаж (ПСВП) – класс с уровнем сложности 2;

поршневые самолеты высший пилотаж (ПСВП) – класс с уровнем сложности 3.

Программа мероприятия выглядит так:

14 августа – День приезда участников соревнований. Тренировочные полеты;

15 августа – Соревновательные полеты. Церемония открытия соревнований;

16 - 18 августа – Соревновательные полеты;

19 августа – Соревновательные полеты. Церемония награждения победителей и призеров соревнований. Торжественное закрытие соревнований. Показательные выступления парашютистов и пилотажной группы «Барсы». Концертно-развлекательная программа. Выставка-показ авто, мото, велотехники, спецтехники, авиамоделирование;

20 августа – день отъезда участников соревнований.

Информация о ходе соревнований будет публиковаться в соцсетях администрации Сургута.