Студентки СурГУ стали участниками Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

Студентки направления «юриспруденция» Института государства и права Сургутского госуниверситета Эльвира Авазбакиева и Валерия Аптракова стали участниками Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (г. Судак, Республика Крым). Его организаторы – Центр развития культурных инициатив, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), президентская платформа «Россия – страна возможностей».

Цель форума – развитие сообщества современных творцов креативных индустрий, создающих новые веянья во всех направлениях культуры, а также формирование условий для постоянного взаимодействия государства с перспективными представителями культурной элиты страны.

Будущие дипломированные блюстители закона подали заявку на арт-школу экологии, потому как изменение климата – одна из актуальных проблем современности, которая касается любой сферы жизнедеятельности и волнует людей разных профессий. В этой связи появляются новые профессии: экоинспектор, экоконсультант, экоблогер и др. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, происходит с огромной скоростью и приводит к экстремальной погоде на всей планете. Ученые предупреждают человечество о набирающих силу аномалиях климата, что сказывается на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и поверхности третьей от Солнца планеты – Земли.

«Форум – отличная среда единомышленников, невероятное пространство для учебы, дискуссий и, конечно, черноморского отдыха! В арт-школе экологии мы искали решения экологическим вызовам, чтобы внедрить их в повседневную жизнь. Отказ от пластика, управление отходами, сохранение ресурсов, зеленая энергетика. Именно эти вопросы стояли во главе угла. Рабочие группы, неравнодушная молодежь, прилагали все свои силы, умения и знания, чтобы создать продукт, который поможет сберечь окружающую нас природу, уменьшить выбросы тяжелых металлов», – сообщила Эльвира Авазбакиева.

«Наша экологическая команда оценила производственные мощности компании "Крымский султан" и "Крымская Роза". Там мы изучили все этапы создания продукции, проанализировали насколько их производства экологичны, как они утилизируют отходы, какие дальнейшие перспективы экологизации всех процессов можно внедрить. Внутри группы экологов мы разбились на небольшие команды, и каждая выбрала свою проблематику. Наша команда создавала проект для "Крымской розы", направленный на внедрение системы лояльности и чат-бота для мессенджера "Телеграм", чтобы увеличить охваты аудитории, которая будет сдавать обратно использованные баночки и пластик. Руководство производства высоко оценило наш проект и даже назвало его самым технологичным! Это был интересный опыт: мы изучали рынок, делали смету проекта, оценивали влияние проекта на целевую аудиторию, углублялись в тему переработки и того, что можно создавать из переработанного пластика. Каждый участник чувствовал, что вносит большой вклад в развитие разных предприятий, а в дальнейшем – и всей нашей страны», – поделилась впечатлениями от поездки Валерия.

Человек издревле находился в единении с природой: замечал изменения, предсказывал погоду, урожай. Птицы, звери, растения, реки, горы – это то, что всегда радовало глаз созерцателя, обогащало воздух кислородом, который является необходимым компонентом для всех обитателей Земли. С давних времен природа наполняла людей необъяснимой живительной силой, давала пищу, одежду, тепло и крышу над головой. Каждый из нас должен не забывать об этом! Важно выработать и постоянно соблюдать совершенно несложную экопривычку – не засорять природу пластиковой посудой, полиэтиленовыми пакетами и другими органическими отходами.

Великий российский академик Александр Николаевич Несмеянов говорил: «Не надо чистить воздух и воду, гораздо важнее их не загрязнять!» Вдумайтесь только, экологический ущерб, причиняемый пластиковыми пакетами, составляет около 80 % от объема мусора на дорогах и в парках.В январе этого года Госдума ужесточила наказание за совершение такого административного правонарушения. Согласно новым поправкам в ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», штрафные санкции за оставленный мусор вне специально отведенных для этого мест составляет 5 тыс. руб. В случае, если водитель выбросил мусор из автомобиля, сумма штрафа для физлиц – до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – 60 тыс. рублей, а для юрлиц – 100 тыс. рублей.

Югорчанки благодарны руководству СурГУ за новые возможности, помощь и поддержку на пути студента к научному знанию. На прошедшем форуме они познакомились с ведущими экспертами страны, обменялись креативными идеями с единомышленниками и, конечно же, обрели новых друзей из разных регионов России. Студентки уверены, что ценный опыт, который они извлекли из этого короткого, но очень насыщенного путешествия, найдет эффективное применение и в родной Сибири.

Справка: «Таврида» – первый в России молодежно-просветительский курорт. Он помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Таврида – одно из исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова. Кстати, по одной из версий, это наименование происходит от древнегреческого слова «тавр» – бык. Аборигенов полуострова Крым, проживавших на его территории с I тысячелетия до н. э., древние греки так и называли «таврами».