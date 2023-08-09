В 11 дачных кооперативах Сургута временно прекратят подавать электричество

В Сургуте 11 дачных кооперативов останутся без света с 13:00 до 19:00. Отключение электричества произойдет в СТ-20 «Магистраль», СТСН №3, СТ №7, СНТ «Монтажник-40», «Кооператор», СНТ-8, СНТ-5, СНТ-4, «Ручеек», «Геологоразведчиков», «Гвоздика».

«Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на обеспечение надежности электроснабжения населения», – сообщили в СГЭС.

Всю необходимую информацию жители дачных кооперативов могут узнать по телефонам:+7 (3462) 32-35-35 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).