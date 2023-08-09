В Сургуте с размахом отметят День физкультурника

В Сургуте в День физкультурника пройдет масштабный фестиваль. Большой праздник спорта состоится уже в предстоящее воскресенье, 13 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

В 14:00 от Центральной площади города стартует шествие спортивного парада с участием олимпийских чемпионов: Давида Белявского, Влады Чигирёвой и Сергея Устюгова. Колонна проследует до сцены на площади Театра СурГУ, где развернется основное торжество.

Гостей мероприятия ждет церемония награждения спортсменов и работников отрасли физической культуры и спорта, турнир по фиджитал-баскетболу, а также интеллектуальная зона с бизнес-спикерами и автограф-сессия с олимпийскими чемпионами.

«Приятным завершением вечера станет выступление звезд российской эстрады: Мари Краймбрери, Елены Темниковой, Акмаля, Amirchik, группы «Вирус», Насти Крайновой (экс-солистка группы «Тутси») и Сергея Павловского. Музыкальный концерт начнется на площади Театра СурГУ в 16:00», - добавили в пресс-службе мэрии.