Депутат проверил ход подготовки к отопительному сезону в Сургуте

Депутатский корпус Сургута проверил готовность к отопительному сезону. Совместно с главой города Андреем Филатовым народный избранник Владимир Клишин посетил котельную №1, которая подает ресурс в 47 многоквартирных домов, 2 дошкольных, 4 учебных и 1 лечебное учреждение.

До 1 сентября текущего года социальные объекты города должны получить тепло и воду, а в начале октября город должен быть полностью обеспечен теплом. За сроками и качеством выполнения работ следит Команда Югры.

«У всех предприятий городского хозяйства, которые готовятся к зиме, предусмотрен план мероприятий по подготовке к холодному сезону. Все мероприятия должны быть выполнены к сентябрю, получить соответствующие паспорта, которые затем будут переданы в Ростехнадзор. На данный момент все сроки соблюдены», – прокомментировал депутат Думы Сургута Владимир Клишин.

На сегодняшний день уже подготовлены 16 котельных из 22 запланированных. На котельных проводятся текущие и капитальные ремонты оборудования. Проведено техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей. Выполнены работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и замене необходимого оборудования на 73 объектах. На сетях тепловодоснабжения проведены гидравлические испытания и гидропневматическая промывка.

«Существенное мероприятие, проводимое в рамках этого сезона – это строительство котельной №7. Уже подписан соответствующий контракт. Этот объект даст замену старой котельной, которая построена в 1977 году трестом «Сургутгазстрой» и была передана СГМУП «ГТС» в 1995 году. Сейчас она обслуживает социально-значимые объекты для города и жилые микрорайоны. Строительство котельной начнется в этом году. На сегодняшний день заключен контракт, окончание работ запланировано в 2024 году», – рассказал директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин.