Депутат проверила ход ямочного ремонта на Пролетарском проспекте

В Сургуте представитель депутатского корпуса проверила ход ямочного ремонта совместно с директором МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Сегодня ведутся работы на участке дороги на проспекте Пролетарский, протяженность которого составляет 700 метров. Отмечается, что по контракту финал работ намечен на конец сентября, однако подрядчик может сдать объект значительно раньше.

Народная избранница Татьяна Калиниченко, избиратели которой проживают в этом микрорайоне, отметила положительную тенденцию в том, что в последние годы выделяется больше средств на ремонт дорог в старых микрорайонах.

«Когда глава города Андрей Филатов вышел с инициативой увеличить средства на дорожную кампанию, депутаты его единогласно поддержали, потому что состояние городских дорог всегда вызывало нарекания у сургутутян. Сейчас ситуация значительно изменилась: как только закончиться нынешняя ремонтная кампания, 84 процента дорог у нас будет соответствовать стандартам качества», – сказала Калиниченко.

Стоит отметить, что в этом году ямочным ремонтом будет охвачено 32 тысячи квадратных метров дорог – на десять тысяч больше, чем в прошлом.