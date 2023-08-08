В Сургуте прошел очередной открытый штаб по жилью и имуществу

В Сургуте продолжаются регулярные заседания городских штабов, посвященных разной тематике, под председательством главы Андрея Филатова. Одно из последних таких собраний касалось вопросов жилья и имущества. Традиционно там обсуждались важные темы, обзор которых вы можете прочитать в «НГ».

Операция «Ликвидация»

Одна из них – реорганизация или ликвидация городских муниципальных предприятий. Таковых в Сургуте на сегодняшний день девять. Части из них предстоит просто исчезнуть за ненадобностью или неэффективностью, а часть перейдет в новый статус с сохранением внутреннего наполнения. Все это требуется сделать либо из соображений здравого смысла с экономией бюджетных денег, либо из-за требований изменившегося законодательства.

Например, есть у нас СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута». Для бюджета оно генерировало сплошные убытки, а функционал предприятия вполне можно передать более эффективным частникам, так что ему ныне предстоит ликвидация. Похожая судьба у СГМУП «Сургутский кадастровый центр «Природа» – в администрации города решили его ликвидировать, а имущество передать в муниципальное «Лесопарковое хозяйство». К слову, лишь в прошлом году были завершены истории двух других МУПов – совхоза «Северное» и «Бюро технической инвентаризации».

«Мы ликвидируем то, что плохо работает. Иногда даже функция уже отсутствует, а предприятие до сих пор существует и это затраты, – объяснил подобные решения Андрей Филатов. – Мы проводим анализ всех муниципальных предприятий, которые существуют под вопросом, детально разбираемся, проводим реорганизацию, укрупнение, вплоть до ликвидации. Многие предприятия с минусовым финансовым состоянием, в долгах, поэтому есть сложности с проведением процедур. Вместе с тем, непреодолимых преград нет, и сложности, которые возникают на старте, мы оперативно решаем».

Другая история – у Сургутского хлебозавода. Он остается в муниципальной собственности, но продолжаться это более не может. Дело в том, что в 2020 году вступили в силу поправки к закону №485-ФЗ и закону «О защите конкуренции», который напрямую запрещает создавать и продлевать жизнь унитарных предприятий, кроме как в некоторых специфичных сферах. Так что выпадающие из этих законов МУПы должны быть ликвидированы или преобразованы в какое-то новое качество до 1 января 2025 года, а иначе их ждет закрытие по суду, куда непременно обратится Федеральная антимонопольная служба. Так что хотя бы формально «отпустить» Сургутский хлебозавод придется.

«Это делается для того, чтобы предприятие могло поддерживать свою деятельность на должном уровне, и главное, что качественно для горожан ничего не поменяется. Есть план, который был составлен после вступления в силу федерального закона, и его нужно выполнить», – пояснил после заседания зампредседателя думы Сургута Александр Олейников.

Впрочем, представители администрации города заверяют – изменится лишь форма собственности. СГМУП «Сургутский хлебозавод» трансформируется в АО «Сургутский хлебозавод», но держателем его акций останется город. Следовательно, сохранится и коллектив, и подходы к работе, и качество, которое высоко ценят многие сургутяне.

Досрочное расселение

В Сургуте продолжается снос и расселение аварийного жилья. Все это происходит в рамках двух подпрограмм, у обеих ключевой датой является 1 января 2017 года. Первая предполагает расселение домов, признанных аварийными до этого дня, а вторая – после этого дня. Так вот, первая из них в Сургуте будет завершена досрочно – предполагалось, что она продлится с 2019 по 2025 годы, но администрация города планирует завершить этот процесс уже в этом году.

«Важно, что мы с вами видим горизонт завершения программы. На сегодня полностью приобретены квартиры для переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и в этом году мы планируем завершить переселение, – рассказал в ходе заседания Андрей Филатов. – Если мы сейчас организуем выкуп по инструменту «вещь в будущем» за финансы 2024 года, то сможем обратиться в округ, чтобы нам лимиты с 2025 года перенесли на 2024. И мы готовы их освоить, оформить покупку, и получить жилье уже в 2024 году».

Это значит, что уже в следующем году Сургут может, если не на все 100, то на 90 процентов закрыть проблему аварийного жилья. Для этого есть все условия – застройщики готовы продавать квартиры, местный и окружной бюджеты предусматривают нужные суммы денег, а снос старых домов – дело уже техническое (с начала года демонтирован 31 дом, еще восемь сносят, и еще 18 готовят к сносу). Тем более, что им занимается не только администрация города, но и девелоперы, готовые брать районы старой застройки в комплексное развитие (КРТ). Компания «Брусника» при помощи этого инструмента переселит около 50 семей, расчистит площадки и будет строить на этих точках новое жилье.

Кроме того, Сургут ударными темпами закрывает накопившиеся долги перед детьми-сиротами, которым власти обязаны предоставлять жилье по достижении совершеннолетия. В этом году план – обеспечить квартирами 160 сирот, для 110 из них они уже куплены, еще 12 передадут ключи в ближайшее время.

Куда переезжать?

Из обсуждения этого вопроса логично вытекает следующий – будет ли сургутянам куда переселяться, и где в принципе покупать новые квартиры? Отчет об этом прозвучал на заседании штаба. Так, за первое полугодие в Сургуте сданы пять домов – в микрорайонах 35А, 24 (проспект Комсомольский), 30 (улица Ивана Захарова) и 31Б (улица Университетская). Общая площадь новых квартир – 70 тысяч квадратных метров. А осенью в Сургуте будут достроены еще три дома с суммарной площадью жилья в 30 тысяч «квадратов», из них два – долгострои, которыми занимается Фонд защиты прав граждан долевого строительства Югры.

Отдельный большой пункт программы – комплексная застройка микрорайона «Марьина гора». Там сдан дом на 14 тысяч квадратных метров жилья, плюс еще два находятся в стадии завершения. К тому же идет возведение школы, которая откроет свои двери в 2024 году, а также детского сада и школы-сада. В планах – две полноценные школы на 900 учеников каждая и четыре детсада на 300 малышей. А с октября там начнется полноценное формирование улично-дорожной сети, чтобы новоселы приезжали в функционирующий микрорайон.

«Принимаем решение, что первый этап улицы Тюменской будем оформлять в этом году, – наметил планы Андрей Филатов. – На опережение идти, успевать, чтобы там, где школа, сады, была обвязка улицами. Идти, как минимум, не отставая от застройщика, чтобы там, где появляются социальные объекты, инфраструктура была сформирована».

Кто не легализовался?

Еще один важный практический пункт прошедшего заседания – оказывается, в Сургуте около 30 тысяч (!) объектов недвижимости нуждаются в подтверждении права собственности на них. Это и здания, и земельные участки, которые были переданы физическим и юридическим лицам, но данные об этом не попали в ЕГРН. Так что местное управление Росреестра и администрация города призывают граждан, у которых на руках есть в бумажном и оригинальном виде документы на недвижимость, датированные 1998, 2008 или 2013 годами, заявить о своем праве собственности.

Это можно сделать через МФЦ, а также департамент имущественных и земельных отношений, который базируется на улице Восход, 4 (кабинет 510). Также можно получить консультацию специалистов ДИЗО по этим вопросам по телефонам (3462) 52-83-34 и 52-83-05.

При поддержке Администрации Сургута