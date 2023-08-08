Сургут готовится к отопительному сезону

В Сургуте продолжает кипеть работа по подготовке к очередному отопительному сезону. Впереди не так много времени – вся инфраструктура, обеспечивающая тепло в домах и социальных объектах города, должна быть готова к старту очередного многомесячного марафона с 1 сентября. Лично проверить жизненно важный процесс приехал глава Сургута Андрей Филатов.

Из 23 котельных, которыми заведует СГМУП «Городские тепловые сети», была выбрана самая первая – котельная №1, питающая теплом 47 домов, два детских сада, четыре учебных заведения и одну больницу в районе НГДУ. За считанные месяцы межсезонья там проводят ревизию запорной арматуры и механических фильтров, промывку сетевых теплообменников, очистку внутренних поверхностей труб котлов, а также обновляют немецкие газовые клапаны на аналоги белорусского производства.

«Это промежуточный контроль подготовки города к отопительному сезону. Была необходимость приехать и убедиться лично, что ключевой объект работает в режиме полной готовности. Это важно, особенно, когда речь идет об обеспечении населения водой и теплом, – прокомментировал свой рабочий визит Андрей Филатов. – Предприятие должно быть готово к включению тепла к 1 сентября. Все контракты заключены. Видно, что не отстаем от сетевых графиков. Также мы работаем в части мониторинга сезона, чтобы минимизировать риски. В городе большое количество сетей, не исключены сбои. Наша задача в этом случае – оперативно реагировать, привлекать больше специалистов и материалов для предотвращения проблем».

На данный момент все подготовительные работы идут по графику – к отопительному сезону могут приступать 16 котельных. Там прошли текущие и капитальные ремонты, обслуживание сетей, а в целом «ГТС» провел обновление и тестирование оборудования на 73 объектах. «Существенное мероприятие, проводимое в рамках этого сезона – это строительство котельной №7. Уже подписан соответствующий контракт. Этот объект даст замену старой котельной, которая построена в 1977 году трестом «Сургутгазстрой» и была передана СГМУП «ГТС» в 1995 году. Сейчас она обслуживает социально-значимые объекты для города и жилые микрорайоны, – рассказал директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин. – Строительство котельной начнется в этом году. На сегодняшний день заключен контракт, окончание работ запланировано в 2024 году».

Собственный контроль над подготовкой к отопительному сезону ведут и представители Команды Югры – депутаты думы Сургута. «У всех предприятий городского хозяйства, которые готовятся к зиме, предусмотрен план мероприятий по подготовке к холодному сезону, – отметил парламентарий Владимир Клишин. – Все мероприятия должны быть выполнены к сентябрю, получить соответствующие паспорта, которые затем будут переданы в Ростехнадзор. На данный момент сроки соблюдены».

При поддержке Администрации Сургута