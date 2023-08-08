Запах гари в Сургуте объяснили лесными пожарами

Жители Сургута пожаловались в сосетях на запах гари. Его появление в администрации города объяснили лесными пожарами на территории Сургутского района.

«Причиной запаха гари в Сургуте являются действующие лесные пожары на территории Сургутского района. Принимаются меры по их тушению. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в мэрии ТАСС.

По данным на утро 8 августа, в Югре тушат один ландшафтный пожар в Сургутском районе и 12 лесных пожаров, один из которых также действует в Сургутском районе. В округе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.