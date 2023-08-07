Власти Сургута рассказали о планах на приватизацию хлебозавода

Сургутский хлебозавод приватизируют до конца года. Об этом стало известно в ходе заседания городского штаба по жилью и имуществу.

«Это делается для того, чтобы предприятие могло поддерживать свою деятельность на должном уровне, и главное, что качественно для горожан ничего не поменяется. Есть план, который был составлен после вступления в силу федерального закона, и его нужно выполнить», – прокомментировал и.о. председателя Думы Сургута Александр Олейников.

В результате приватизации изменится организационно-правовая форма собственности предприятия: СГМУП «Сургутский хлебозавод» будет преобразовано в АО «Сургутский хлебозавод». В остальном для предприятия, как и для жителей города, ничего не изменится: хлебозавод по-прежнему будет выпускать продукцию, исходя из запросов горожан.