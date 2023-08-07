Сургутян предупредили об основных симптомах энтеровируса

Сургутянам рассказали, как определить у себя энтеровирус. По словам специалистов, это заболевание может протекать в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться подъемом температуры, слабостью, насморком и другими симптомами респираторных заболеваний, головными и мышечными болями. Самая опасная форма энтеровирусной инфекции – серозный вирусный менингит.
Факторами передачи инфекции могут быть вода, плохо вымытые овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки, приготовленный из некачественной воды лед. Поэтому дети и подростки болеют энтеровирусом чаще.
Отметим, что вирус крайне устойчив во внешней среде, поэтому столкнуться с ним может каждый. Для того, чтобы обезопасить себя от энтеровируса, необходимо соблюдать следующие правила: