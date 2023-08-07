Utair будет летать из Сургута в Дубай прямым рейсом

Utair осенью откроет прямой рейс из Сургута в Дубай. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«По итогам первого полугодия мы на четверть увеличили маршрутную сеть Ханты-Мансийского автономного округа. По запросам пассажиров авиакомпания совместно с правительством Югры формирует новые авиаузлы внутри округа. Так, были запущены рейсы из Нягани в Березово и Нижневартовск. Осенью планируем начать полеты из Сургута в Дубай и увеличить частоту полетов по востребованным у жителей направлениям», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Отметим, что в расписании авиакомпании 64 маршрута, которые связывают города Югры с регионами России и зарубежными странами. 17 направлений — новые.

Ранее мы рассказывали, куда можно улететь из Сургута без пересадок.