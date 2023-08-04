В Сургуте задержали мужчину по подозрению в изнасиловании, ограблении и покушении на убийство

Сургутянин изнасиловал женщину в лесу, ограбил и попытался убить. Однако жертва смогла выжить, а подозреваемого в преступлении задержали.

Как сообщает следственный комитет Югры, инцидент произошел вечером 1 августа. Горожанка находилась в лесном массиве вблизи Тюменского тракта, где на нее напал незнакомец. Мужчина надругался над ней, отобрал личные вещи, а затем принялся душить жертву. Женщина потеряла сознание, из-за чего злоумышленник решил, что та скончалась. После этого он решил покинуть место преступления.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Следственными органами подготовлено ходатайство в судебные органы об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.