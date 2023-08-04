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В Сургуте задержали одного из участников вооруженного конфликта на Билецкого

Сургутянин, который ударил ножом мужчину во время потасовки на Билецкого, задержан

В Сургуте задержали одного из участников вооруженного конфликта на Билецкого
Фото: pixabay

В Сургуте задержали подозреваемого, который ударил ножом молодого человека в ходе конфликта на Билецкого. Напомним, что инцидент произошел в начале августа – очевидцы рассказали, что слышали также звуки стрельбы.

На горожанина завели уголовное дело и поместили в изолятор временного содержания. Ему вменяют статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», за которую грозит лишение свободы на 12 лет.

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков.

«Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, по результатам которых все участники противоправных деяний будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, квалифицирующееся ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство)», – рассказали в УМВД по ХМАО.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 145, комментариев: 0
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