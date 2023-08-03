В Сургуте продолжается кампания по ремонту дорог

Ремонт дороги на улице Бажова в Сургуте могут закончить раньше срока. Об этом стало известно в ходе проверки реставрации проезжей части.

«Из всего объема выполнено порядка 80 процентов работ. Согласно контракту, мы должны закончить работы до 31 октября, но я уверен, что к 1 сентября мы запустим движение», – уточнил заместитель главного инженера АО «Автодорстрой» Владимир Столяров.

Отметим, что работы на Бажова охватывают площадь около 8,5 тысяч квадратных метров. Помимо замены дорожного полотна на протяжении 0,74 км вдоль дороги расширяют тротуары с соблюдением требований для передвижения маломобильных граждан, озеленяют и благоустраивают территорию. Благоустройство выполняется в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

«Ежегодно в рамках национального проекта на ремонт дорог нам выделяется 440 млн рублей. На улице Бажова проводится полный комплекс по ремонту и благоустройству. Производят замену дорожного покрытия, ремонтируют и расширяют тротуары вдоль дороги, заменяют бортовые камни, организуют дорожное движение, озеленяют и благоустраивают территорию», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Сургуте также продолжается ремонт дорог на улице Привокзальной и проспекте Комсомольском. Реализация национального проекта – под контролем главы города Андрея Филатова и Команды Югры. По итогам ремонтной кампании 2023 года в Сургуте планируется достичь 84% доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям.