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Двое мужчин, прилетевших в Сургут, задержаны за курение на борту самолета

Полиция на транспорте задержала в аэропорту Сургута мужчин, которые курили во время полета

Двое мужчин, прилетевших в Сургут, задержаны за курение на борту самолета
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

В аэропорту Сургута задержали сразу двух мужчин, которые курили на борту самолета. Первым нарушителем оказался гостем города. Житель Санкт-Петербурга решил утолить свою жажду никотина в туалетной комнате на борту воздушного судна. Ранее мужчина судим не был.

Вторым пойманным курильщиком стал местный житель, вернувшийся из Чебоксар. Он также раньше не имел проблем с законом.

«В обоих случаях сотрудники ЛОП доставили граждан в дежурную часть, где составили в отношении них протоколы по статье 6.24 КоАП РФ – «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». В качестве наказания мужчинам нужно будет оплатить штраф в размере 500 рублей», – комментирует пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники транспортной полиции Урала напоминают, что курение на борту воздушного судна, в том числе устройств нагревания табака и электронных сигарет категорически запрещено. Запрет на курение в самолете – необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 329, комментариев: 0
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