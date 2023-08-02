В «Сургутнефтегазе» прокомментировали слухи об уменьшении зарплат

У нефтяников «Сургутнефтегаза» не снижали зарплаты. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС заявил источник, близкий к ситуации. Ранее СМИ сообщали, что у работников подразделений оплата труда снизилась на 20 тысяч рублей и более.

«Это ложь. Я могу с уверенностью сказать, что снижения по тарифам не происходило. Уменьшение доходов могло произойти только из-за сокращения рабочих часов. За оплатой труда сотрудников следит профсоюз, мы не можем пойти против закона», – рассказал собеседник журналисту издания.

В разговоре источник также отметил, что сокращения добычи нефти также не было.