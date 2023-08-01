Совместная работа сургутских врачей спасла жизнь пациенту с анафилактическим шоком

В Сургуте сотрудники кожно-венерологического диспансера и скорой помощи спасли человека с анафилактическим шоком. В регистратуру медучреждения обратился таксист: он сообщил, что его пассажиру стало плохо.

Бессознательного пациента буквально внесли на руках в здание диспансера. К моменту обращения у него сильно опухло лицо, он задыхался и начал терять сознание. Как оказалось, сургутянина ужалила в губу пчела.

Пострадавшему сделали необходимые инъекции, в то время как старшая медсестра вызвала скорую помощь. Бригада прибыла на место в течение шести минут и оказала дополнительную помощь пациенту.

В ходе лечения артериальное давление было нормализовано, и пациент в стабильном состоянии был доставлен в СОКБ.