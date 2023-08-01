Энергетики Сургута пожаловались на работников УК, которые заблокировали проход к подстанции

В Сургуте управляющая компания заблокировала доступ к трансформаторной подстанции. Во дворе дома по улице Югорская, 1 сотрудники УК приварили к двери электроустановки лавочки и столы, тем самым организовав зону отдыха для горожан. Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» не смогли попасть внутрь энергообъекта для проведения планового текущего ремонта ТП.

«Данная конструкция блокирует доступ к ТП и препятствует оперативной работе энергетиков. Наибольшую опасность подобное сооружение может представлять в случае аварийного отключения электроэнергии,– прокомментировал начальник Центральной диспетчерской службы СГЭС Сергей Романько. – Кроме того, в УК грубо нарушили требования по соблюдению охранной зоны энергообъекта и проложенных под ним кабельных линий, что может представлять угрозу для здоровья отдыхающих. В обслуживающую организацию были направлены предписания для срочного устранения замечаний».

Зачастую аналогичную ситуацию энергетики фиксируют с припаркованными возле энергообъектов автомобилями. «Несмотря на предупредительные таблички на фасадах ТП, РП, жители ставят свои транспортные средства по периметру электроустановок, тем самым ограничивают энергетикам вход на объект, что значительно затрудняет проводить планово-предупредительные и аварийно-восстановительные работы», – отметили в компании.