В Сургуте затопило проспект Комсомольский

В Сургуте участок на проспекте Комсомольском ушел под воду. В администрации города объяснили, что это произошло из-за сильных осадков и засорения мусором ливневой канализации.

Напомним, что на данном участке проводится ремонт, плановый срок окончания которого запланирован на конец октября.

«К текущему моменту дождеприемные колодцы коммунальными службами прочищены, вода ушла. По завершении строительных работ и прочистки сетей канализация на Комсомольском будет работать в штатном режиме. Верхний слой асфальтобетонного покрытия на пересечении улицы Югорская и проспекта Комсомольский будет выполнен после окончания работ СГМУП «Горводоканал» по реконструкции водовода по проспекту Комсомольский», – подчеркнули в пресс-службе мэрии.