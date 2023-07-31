Сургутский район участвует во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования

Стартовал второй этап VII Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования — до него дошли в том числе и проекты, представленные Сургутским районом. В случае победы каждый из них получит по 100 тысяч рублей: об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Первый этап успешно миновали четыре наших проекта. В рамках общественного голосования их своими голосами поддержали три тысячи человек. Теперь оценивать инициативы будет уже жюри, — отмечает он. — Всего на участие в конкурсе НИФИ Министерства финансов от Сургутского района было заявлено пять инициатив. Все они были уже успешно реализованы». Среди них — «Центр цифровых компетенций в детской школе искусств»: это дополнительная территория для обучения и организации досуга детей и молодежи в Барсово, объединившая детскую школу искусств, кванториум, молодежный центр и библиотеку. Также в списке — лаборатория детского технопарка в Барсово, проект «Школьный двор без барьеров», реализованный в Федоровской школе №5 благодаря активности местных школьников и два многофункциональных пространства для молодежи в Ляминой и Сытомино.

Все пять проектов, которые созданы при деятельном участии населения района, поддерживает финансово администрация муниципалитета и правительство Югры.

Во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования муниципалитет участвует с 2021 года — на счету Сургутского района уже три инициативы, признанных победителями.

О результатах нынешнего конкурса станет известно в сентябре.