ГТС рассказал, кому отключат воду в Сургуте до середины августа

В Сургуте 31 июля стартует последний этап гидравлических испытаний. В связи с проведением профилактических работ будет приостановлена подача горячего водоснабжения по зоне теплоснабжения «Сургутская ГРЭС-1 – ПКТС» в 501 многоквартирном доме, 17 дошкольных, 42 учебных и 10 лечебных учреждениях города. Кампания завершится 14 августа.

С полным списком адресов, попадающих под отключение для производства ремонтных и регламентных работ в межотопительный период можно ознакомиться ниже: