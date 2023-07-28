Депутаты Сургута следят за ремонтом в образовательных учреждениях

Сургутский депутат проверил ход ремонта в детском саду «Гусельки». На сегодняшний день в первом корпусе здания заменены инженерные системы, фасад, ряд помещений, пищеблок, настроена автоматическая температура воздуха, установлена вентиляция в каждой группе. Ремонтные работы выполнены на 80%, завершение запланировано на конец сентября. Второй корпус обновят до конца декабря 2023 года.

«Каждый год при согласовании бюджета города мы особо выделяем направление ремонта объектов. Проводится анализ сооружений, выясняется, насколько здания соответствуют государственным стандартам. Приоритет отдается социальным, образовательным проектам. На данный момент, город может обеспечить выполнение всех ремонтных работ по таким значимым объектам. Задача депутатского корпуса и Команды Югры – держать руку на пульсе и следить, чтобы работы были выполнены качественно и в срок», – резюмировал депутат Думы Сургута Артем Гаврилов.

Напомним, что этим летом в Сургуте приведут в порядок пять школ: №9 №32, №46, №5, №31, три детских сада: «Ивушка», «Калинка», «Гусельки» и учреждение дополнительного образования «Технополис». В числе запланированных работ: капитальный ремонт, благоустройство спортивных площадок, внутренняя отделка помещений.