В Сургуте продолжаются рейды на городских водоемах

В Сургуте оштрафовали 25 жителей за купание в запрещенных местах. Напомним, что из-за участившихся трагедий на воде на территории городских водоемов проводятся рейды, в состав которых входят сотрудники администрации, полиция и спасатели.

«Традиционно сотрудники Администрации города проводят профилактические мероприятия. В первую очередь через СМИ мы доводим информацию, о том, что купаться в водоемах города запрещено из-за несоответствия воды санитарно-гигиеническим нормам. Хотел бы отметить, что в тех местах, где на воде дежурят патрульно-спасательные посты, трагедий допущено не было», — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации города Андрей Рачев.

Отмечается, что на водоемах, где чаще всего отдыхают горожане, дежурят спасатели на катерах. Первые патрулирования начались в мае с наступлением теплой погоды. Дежурство спасателей проходит ежедневно с 12:00 до 20:00.

«Во время рейда мы объясняем людям, что купаться запрещено, раздаем памятки о безопасном поведении на воде. Иногда приходится вызывать полицию», — добавил спасатель МКУ «Сургутский спасательный центр» Алексей Шебалдов.

За это лето в Сургуте утонули восемь человек. Шесть из них были в состоянии алкогольного опьянения.