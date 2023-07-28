Открылся обновленный корпус психоневрологической больницы Сургута на 280 пациентов

В Сургуте открылся обновленный стационарный корпус клинической психоневрологической больницы. Коечный фонд составляет 280 коек, предназначенных для оказания специализированной медицинской помощи при психических и наркологических расстройствах.

Также в новом здании функционирует лаборатория с экспертным оборудованием для проведения химико-токсикологических исследований на обнаружение наркотических и иных токсических веществ.

«Введенный в эксплуатацию обновленный корпус позволяет качественно повысить уровень оказания специализированной помощи людям с психическими и наркологическими расстройствами. Улучшить и ускорить процесс медицинского сопровождения пациентов за счет применения современных методик и полипрофессонального подхода, тем самым достигая хороших результатов в лечении пациентов», – подчеркнули в депздраве ХМАО.