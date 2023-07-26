Женщина из Сургутского района обокрала своего знакомого на 160 тысяч рублей и получила два года лишения свободы

32-летняя жительница Сургутского района украла телефон и личные вещи своего знакомого на 20 000 рублей, а также угнала машину, стоимостью 140 000 рублей. Женщина получила два года лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

23 февраля женщину пригласил в гости знакомый, проживающий в поселке Солнечный Сургутского района. Вместе с ним и подошедшим позже потерпевшим гражданка распивала спиртное, а когда мужчины уснули, начала осматривать комнаты в поисках ценностей. На комоде она обнаружила мобильный телефон, принадлежащий новому знакомому, который присвоила. После этого женщина заметила куртку, висевшую в коридоре, проверила карманы и нашла там ключи от автомобиля.

Выйдя на улицу, гражданка при помощи брелока нашла припаркованный «ВАЗ-2114», села за руль. Внезапно появившийся в собственности автомобиль и новый сотовый гражданка также пояснила щедростью некого родственника. Мобильное устройство за ненадобностью было решено сдать в ломбард. За телефон злоумышленница выручила 2500 рублей.

Хозяин «Лады» обнаружил пропажу своих вещей и машины, а после заявил об этом в полицию.

Женщину еще в 2022 году условно осудили на два года за кражу, но она уклонялась, на обязательные отметки в полицию по месту жительства и в уголовно-исполнительную инспекцию не являлась.

Ей изменили меру наказания на реальное лишение свободы, отправив отбывать назначенные два года в колонию-поселение новосибирской области, где она будет ждать дальнейший приговор суда.