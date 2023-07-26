Сургутяне повлияли на благоустройство города с помощью голосования

В Сургуте продолжается работа над объектами благоустройства, которые выбрали жители в ходе голосования. Один из победителей проекта «Формирование комфортной городской среды» – сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина.

На данный момент на объекте выполняется переустройство инженерных сетей, прокладываются кабели для освещения и сети для видеонаблюдения. Благоустройство объекта рассчитано на несколько этапов. В конце сентября текущего года состоится реализация первого этапа, а завершат работы в сентябре 2024 года. Планируется, что этот объект станет новым местом притяжения для сургутян.

«Площадь данной территории – около трех тысяч квадратных метров. В этом году уложат тротуарную плитку, будет выполнена часть озеленения. В следующем – запланированы установка малых архитектурных форм, амфитеатра, устройство туалетных модулей», – рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Отметим, что совсем рядом строится новый сквер вблизи Дворца Торжеств. Там в прошлом году сделали лестницу, ограждение, часть мафов, скамейки и урны. Этим летом появится сухой ручей, мостики и скульптуры в виде сердец. Объект завершат уже осенью.

«Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина входит в ансамбль Парка старожилов и нового сквера за Дворцом торжеств. Депутатский корпус вместе с Командой Югры сопровождает такие значимые проекты. Мы всегда принимаем участие не только в итоговой общественной приемке объектов, но и следим за ходом работ в течение его реализации. Участвуя в голосовании, жители формируют облик города. Именно горожане определяют, в каких условиях будут расти наши дети и развиваться наша молодежь. Вместе с ними мы мечтаем, чтобы Сургут стал еще прекраснее», – отметил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Напомним, что объект рядом со зданием СИА-ПРЕСС Центра – один из четырех объектов благоустройства. В лидеры также попали сквер за Дворцом торжеств (заключительный этап), парк в 20А микрорайоне (1 этап, благоустройство сцены) и спортивная площадка в экопарке «За Саймой». В голосовании участвовали более 30 тысяч горожан.