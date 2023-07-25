В Сургуте продолжается ремонт дворов

За нынешний сезон в Сургуте пройдет ремонт и благоустройство 12 придомовых территорий. Деньги на это выделяются по программе «Формирование комфортной городской среды», а также из городского бюджета, но часть суммы оплачивают сами жители. Предполагается, что в местах проведения работ подрядчики приведут в порядок проезды, тротуары, парковки, смонтируют или обновят детские площадки, освещение, ограждения, урны, скамейки, а также займутся озеленением. Процесс кипит – в разных дворах степень готовность колеблется от 30 до 80 процентов.

«На трех локациях из 12 установят детские площадки. Это дворы по улицам Толстого, 18, Привокзальной, 4 и 10, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин. – В этом году мы получили 47 заявок на благоустройство. При принятии решения о ремонте дворов комиссия в департаменте городского хозяйства учитывает год строительства дома, был ли проведен капитальный ремонт, объем софинансирования жителей. А если двор является подходом к социальным объектам, его благоустройство становится приоритетным». Завершить работы на всех придомовых территориях планируется до 1 октября.

Текущая программа ремонта дворов действует по принципу «под лежачий камень вода не течет». Ни на одну придомовую территорию не придет техника и деньги из бюджета, если решение о включении в программу не примут собственники на общем собрании. Они же определяют долю своего взноса в общее дело, которая может колебаться от 10 до 50 процентов, а также формат сбора этих денег. Когда решение принято и оформлено в виде документов, этот пакет уходит в управляющую компанию, которая, в свою очередь, адресует заявку в департамент городского хозяйства. Все подробности о том, как провести эту процедуру и включить свой двор в программу ремонта, можно найти на сайте администрации Сургута.

А пока жители двора на улице Привокзальной, 2, готовятся вскоре увидеть обновленную территорию – у них доля выполнения работ составляет 80 процентов, осталось только смонтировать освещение. «Интересно изучить опыт реализации благоустройства других дворовых территорий. В ТОС «Александрия» люди также включаются в работу и голосуют за общественные пространства, – прокомментировал представитель ТОС «Александрия» Андрей Саликов. – Мы будем продолжать заниматься благоустройством, чтобы видеть качественные территории около дома. Территория нашего ТОСа – относительно молодая, но есть часть зданий, дворы которых не ремонтировались. Люди хотят их развивать».

Также близок к завершению ремонт придомовой территории на проспекте Ленина, 72. «Видно, как преобразился двор. Добавили парковочные места, расширена проезжая часть. Сложностей не было – это показатель хорошей работы управляющей компании и подрядчика, – отметила директор УК «Сервис вашего дома» Анна Барбулат. – Ремонт начался в мае. На следующий год здесь планируется установка малых архитектурных форм и озеленение. Собственники принимали активное участие в голосовании, а сейчас выражают благодарность администрации города за программу, благодаря которой мы обустроили двор».

Справка:

Ремонты дворов в Сургуте в этом году выполняются по следующим адресам:

– ул. Толстого, д. 16, 28;

– ул. Ленинградская, д. 1;

– ул. Генерала Иванова, д. 7/1;

– пр. Ленина, д. 45, 72;

– ул. Югорская, д. 15;

– ул. Щепеткина, д. 14;

– ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3;

– ул. Привокзальная, д. 2, 4, 10.

При поддержке Администрации Сургута