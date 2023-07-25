16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,4890   EUR  100,3614  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать аборты в России?
Комментировать
0
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте за сезон отремонтируют 12 придомовых территорий

В Сургуте продолжается ремонт дворов

В Сургуте за сезон отремонтируют 12 придомовых территорий
Фото администрации Сургута

За нынешний сезон в Сургуте пройдет ремонт и благоустройство 12 придомовых территорий. Деньги на это выделяются по программе «Формирование комфортной городской среды», а также из городского бюджета, но часть суммы оплачивают сами жители. Предполагается, что в местах проведения работ подрядчики приведут в порядок проезды, тротуары, парковки, смонтируют или обновят детские площадки, освещение, ограждения, урны, скамейки, а также займутся озеленением. Процесс кипит – в разных дворах степень готовность колеблется от 30 до 80 процентов.

«На трех локациях из 12 установят детские площадки. Это дворы по улицам Толстого, 18, Привокзальной, 4 и 10, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин. – В этом году мы получили 47 заявок на благоустройство. При принятии решения о ремонте дворов комиссия в департаменте городского хозяйства учитывает год строительства дома, был ли проведен капитальный ремонт, объем софинансирования жителей. А если двор является подходом к социальным объектам, его благоустройство становится приоритетным». Завершить работы на всех придомовых территориях планируется до 1 октября.

Текущая программа ремонта дворов действует по принципу «под лежачий камень вода не течет». Ни на одну придомовую территорию не придет техника и деньги из бюджета, если решение о включении в программу не примут собственники на общем собрании. Они же определяют долю своего взноса в общее дело, которая может колебаться от 10 до 50 процентов, а также формат сбора этих денег. Когда решение принято и оформлено в виде документов, этот пакет уходит в управляющую компанию, которая, в свою очередь, адресует заявку в департамент городского хозяйства. Все подробности о том, как провести эту процедуру и включить свой двор в программу ремонта, можно найти на сайте администрации Сургута.

А пока жители двора на улице Привокзальной, 2, готовятся вскоре увидеть обновленную территорию – у них доля выполнения работ составляет 80 процентов, осталось только смонтировать освещение. «Интересно изучить опыт реализации благоустройства других дворовых территорий. В ТОС «Александрия» люди также включаются в работу и голосуют за общественные пространства, – прокомментировал представитель ТОС «Александрия» Андрей Саликов. – Мы будем продолжать заниматься благоустройством, чтобы видеть качественные территории около дома. Территория нашего ТОСа – относительно молодая, но есть часть зданий, дворы которых не ремонтировались. Люди хотят их развивать».

Также близок к завершению ремонт придомовой территории на проспекте Ленина, 72. «Видно, как преобразился двор. Добавили парковочные места, расширена проезжая часть. Сложностей не было – это показатель хорошей работы управляющей компании и подрядчика, – отметила директор УК «Сервис вашего дома» Анна Барбулат. – Ремонт начался в мае. На следующий год здесь планируется установка малых архитектурных форм и озеленение. Собственники принимали активное участие в голосовании, а сейчас выражают благодарность администрации города за программу, благодаря которой мы обустроили двор».

Справка:

Ремонты дворов в Сургуте в этом году выполняются по следующим адресам:

– ул. Толстого, д. 16, 28;

– ул. Ленинградская, д. 1;

– ул. Генерала Иванова, д. 7/1;

– пр. Ленина, д. 45, 72;

– ул. Югорская, д. 15;

– ул. Щепеткина, д. 14;

– ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3;

– ул. Привокзальная, д. 2, 4, 10.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:25, просмотров: 238, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте эвакуированы ТРЦ «Агора» и краеведческий музей из-за угрозы взрыва 469
  2. ​В Югре ищут новых глав двух региональных департаментов 425
  3. Сургут накрыл смог из-за ландшафтного пожара 415
  4. В Сургуте во время рейса задымился автобус 405
  5. В СК назвали самые коррумпированные города ХМАО 383
  6. Зампредседателя правительства России Денис Мантуров приехал в Сургут, чтобы обсудить импортозамещение 369
  7. В Югре за июнь подорожали лекарства, свинина, огурцы и бензин 339
  8. ​Грейдер и «ГАЗель» столкнулись на югорской трассе 320
  9. В Нижневартовске рухнула стена в доме, где зимой взорвался газ 309
  10. ​Пьяный югорчанин на ВАЗе попытался удрать от полицейских, но безуспешно 303
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80491
  2. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 2325
  3. Полвека назад в Сургуте… 1840
  4. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1675
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 1595
  6. ​Сума, тюрьма и дети 1490
  7. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1408
  8. ​Исправление и наказание 1374
  9. Мы делаем мероприятия «Спасти и сохранить» интересными для максимально широкого круга людей 1306
  10. ​Как сургутяне обсуждают с администрацией города изменения маршрутной сети автобусов // СТЕНОГРАММА 1290
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80491
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5464
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4845
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4515
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4360
  6. Помогите спасти! 3975
  7. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3647
  8. Умер Владимир Пидзамкив 3254
  9. ​Землю – людям 3012
  10. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2704

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика