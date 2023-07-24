Подросток утонул во время купания в озере в поселке Федоровский

В воскресенье, 23 июля, в Сургутском районе утонул 17-летний подросток. Инцидент произошел на озере в поселке Федоровский.

Спасатели КУ «Центроспас-Югория» приехали к месту вызова с полицейскими. Водолазами исследовано 35 квадратных метров акватории, тело несовершеннолетнего было найдено и передано силовикам.

«Центроспас-Югория» напоминает: во избежание несчастных случаев убедительно просим граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде:

- выезжая на речную прогулку или рыбалку, не забывайте о правилах эксплуатации водного транспорта;

- купайтесь и загорайте в специально отведенных для этого местах;

- не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- в воде следует находиться не более 10-15 минут;

- не подплывайте близко к идущим судам;

- не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.