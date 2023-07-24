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Полицейский из Сургута вытащил из воды тонущую девушку и ее спасителя

В Сургуте силовик вытащил из воды девушку и пенсионера, которые не могли доплыть до берега

Полицейский из Сургута вытащил из воды тонущую девушку и ее спасителя
Фото: УМВД по Сургуту

Сургутский полицейский помог двум людям выбраться из воды. По информации пресс-службы городского УМВД, 20 июля на водохранилище ГРЭС-2 местная жительница, выпив алкоголя, отправилась купаться. Не рассчитав сил, женщина отплыла далеко от берега и стала уходить под воду. Она стала звать на помощь.

Крики услышал пенсионер, который пришел ранним утром порыбачить. Он бросился на помощь девушке, успел доплыть до нее и стал держать на плаву. Вернуться обратно у них не получилось – течение было слишком сильным.

На место происшествия прибыл наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Сургуту в составе командира отделения прапорщика полиции Евгения Мазана и полицейского (водителя) старшего сержанта полиции Сергея Кирилихина. Сержант незамедлительно снял с себя одежду и взял бутылку, которую позже использовал как подручное средство, чтобы сургутянка могла держаться на спине.

Держась друг за друга, люди поплыли к берегу.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 340, комментариев: 0
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