В Сургуте силовик вытащил из воды девушку и пенсионера, которые не могли доплыть до берега

Сургутский полицейский помог двум людям выбраться из воды. По информации пресс-службы городского УМВД, 20 июля на водохранилище ГРЭС-2 местная жительница, выпив алкоголя, отправилась купаться. Не рассчитав сил, женщина отплыла далеко от берега и стала уходить под воду. Она стала звать на помощь.

Крики услышал пенсионер, который пришел ранним утром порыбачить. Он бросился на помощь девушке, успел доплыть до нее и стал держать на плаву. Вернуться обратно у них не получилось – течение было слишком сильным.

На место происшествия прибыл наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Сургуту в составе командира отделения прапорщика полиции Евгения Мазана и полицейского (водителя) старшего сержанта полиции Сергея Кирилихина. Сержант незамедлительно снял с себя одежду и взял бутылку, которую позже использовал как подручное средство, чтобы сургутянка могла держаться на спине.

Держась друг за друга, люди поплыли к берегу.