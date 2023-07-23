Сургутянину грозит два года тюрьмы за кражу колбасы и сыра из магазинов

В Сургутском районе задержали подозреваемого в кражах сыра и колбасы на сумму более 7 тысяч рублей из продуктовых магазинов. Им оказался 31-летний сургутянин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщает пресс-служба ОМВД по Сургутскому району.

Мужчина пояснил, что совершил две кражи из магазинов в поселке Солнечный. Похищенные продукты он продал, а деньги потратил на алкоголь и личные нужды.

В отношении сургутянина возбудили уголовные дела по статье о краже. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.