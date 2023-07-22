В Сургуте начали выдавать субсидию ТОСам на ремонт бесхозных проездов

В Сургуте с этого года стартовал пилотный проект для ТОСов. Горожане могут получить субсидию на ямочный ремонт придомовых и бесхозных территорий. Чтобы получить средства на реставрацию дорожного полотна, жители обращаются в свой ТОС. Если дом не находится в границах ТОС, можно обратиться в МКУ «Наш город» для его создания.

«У ТОС есть возможность заявляться на предоставление субсидии три раза в течение года. До 15 декабря сдается заявка на весь следующий год, до 15 февраля и до 15 мая горожане заявляются на дополнительные средства», – сообщила заместитель директора МКУ «Наш город» подчеркнула Эльмира Ахметжанова.

Напомним, что ТОСы работают по семи направлениям, на которые можно получить субсидии: например, благоустройство территорий и организация досуга горожан.

«Наш ТОС 22 очень дружный. Мы проводим много детских праздников. Один из традиционных – «День соседа», когда все жители встречаются и общаются. Важно, чтобы соседи хорошо друг к другу относились. О том, что можно выполнить ямочный ремонт, узнала от коллег из ТОС «Союз». Мы также собрались с жителями, определили самый проблемный участок и заявились. Нам одобрили и теперь все довольны. В этом году мы отремонтировали бесхозную территорию у дома 2 по улице 60 лет октября. На следующий год также планируем заявляться», – поделилась председатель ТОС 22 Ирина Петухова.

В проекте принимают участие 18 ТОСов города. Большая часть работ завершена, осталось отремонтировать три территории. Всего в этом году специалисты залатают порядка одного километра ям. Как отмечают в МКУ «Наш город», подобный опыт по субсидированию ТОС перенимают и другие муниципалитеты, опираясь на положительную практику Сургута.